الدبور – وصل الشيخ طلال الفهد الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس قائمة الجميع بنادي القادسية إلى أرض الكويت بعد منتصف ليل الثلاثاء صباح الأربعاء الباكر، بعد رحلة علاج طويلة في المملكة المتحدة.

وكان في إستقباله رغم تأخر وقت وصول طائرته حشد كبير من المواطنين و المسؤولين في دولة الكويت، خصوصا بعد غيابه الطويل عن وطنه، ولما يتمتع به من محبة خاصة في قلوب الكويتيين.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت بخبر وصوله إلى مطار الكويت، وتم نشر عدة فيديوهات وصور لحظة دخوله قاعة المطار، حتى أصبح وسم “هاشتاق” طلال الأحمد الأول في الكويت خلال ساعات.

وكان أول طلب للشيخ طلال هو أن يتواجد محبيه ومشجعي نادي القادسية غدا في ملعب السالمية، لحضور مباراة القادسية وخيطان ضمن بطولة كأس الأمير، وقد لسع الدبور فيديو تفاعل معه محبيه فيه:

مقطع خاص لـ القدساوية

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"الوعد بكرا يا القدساوية"

الشيخ #طلال_الفهد يطالب جماهير

القادسية غداً لحضور المباراة ضد خيطان

على ملعب السالمية ضمن بطولة كأس

الأمير #القادسية_خيطان pic.twitter.com/6nqkbgXCOX — نواف الدعيج (@Nawaf_ald3ij) April 9, 2019

ونشر الناشط نواف الدعيش أيضا فيديو لحظة وصول الشيخ إلى أرض المطار معلقا عليه ما نصه:

لحظة وصول الشيخ #طلال_الفهد الى أرض الوطن بعد غيابٍ طويل بداعي المرض نسأل الله السلامة و الشفاء التام لك يا بو مشعل #نورت_دارك

لحظة وصول الشيخ #طلال_الفهد الى أرض

الوطن بعد غيابٍ طويل بداعي المرض

نسأل الله السلامة و الشفاء التام لك يا

بو مشعل #نورت_دارك 🇰🇼🇰🇼 pic.twitter.com/zl8MqidE8k — نواف الدعيج (@Nawaf_ald3ij) April 9, 2019

الشيخ طلال الفهد الأحمد الجابر الصباح هو رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهو الابن الثاني للشيخ فهد الأحمد الصباح وحفيد حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، وحاصل على درجة الدكتوراه، وبدأ حياته الرياضية كلاعب في نادي القادسية الذي مازال يعشقه.

وفي عام 2016، كشفت الفحوصات الطبية في العاصمة لندن، إصابة الشيخ طلال بورم سرطاني في الحالب الأيمن، ما استدعى جراحة عاجلة لاستئصال الكلية والحالب وجزء من المثانة، وبعد تماثله للشفاء عاد إلى وطنه معافى.

ونشر مشعل نجل الشيخ طلال تغريدة، مرفقا فيها بعض الصور، لسعها الدبور يشكر فيها كل من سأل عن والده وكل من شارك في إستقباله رغم تأخر الوقت لحظة وصوله، وقال في تغريدته ما نصه: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل والدي الشيخ د. طلال الفهد الى الكويت بسلامة.. شاكرين كل من تعنا وحضر لاستقباله وكل من بارك لنا سواء عن طريق الهاتف او مواقع تواصل الاجتماعي.. ونشكر الاخوان في وزارة الداخلية على تنظيمهم الاكثر من رائع..جزاكم الله خير