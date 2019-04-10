الدبور – الكويت أصبحت عروس الخليج، في مشهد قد لا يتكرر في البلد الصحراوي وسط الخليج العربي، إكتست دولة الكويت بالبياض لتصبح عروس الخليج، في مشهد رائع.

فقد اكتست منطقة السالمي بمحافظة الجهراء الكويتية، اليوم الأربعاء، باللون الأبيض عقب تساقط كثيف للبرد، غطى الطرقات والأشجار في مشهد نادر في البلد الخليجي الذي يشهد حالة عدم استقرار في الطقس منذ أيام.

ووثق النشطاء بمقاطع فيديو التساقط الكثيف للبرد في منطقة السالمي، وسط تفاعل من قبل الموجودين في المنطقة، الذين وصفوا هذه العاصفة وقوتها بالغريبة والنادرة في بلادهم.

وعبّر عدد من الكويتيين عن سعادتهم بالهطول الكثيف للبرد مشبهين منطقة السالمي المتشحة بالبياض بمناطق سوريا وتركيا، التي تشهد هطولات ثلجية كثيفة خلال موسم الشتاء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الأيام القادمة، مترافقة بهطولات مطرية كثيفة مصحوبة بعواصف رعدية.