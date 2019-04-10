الدبور – في آخر ظهور للفنان محمود الجندي قبل وفاته، إنتقد فيه الفن وسلوكيات الوسط الفني هذه الأيام.

وكان آخر ظهور للفنان القدير، مع الإعلامية سمر يسري من خلال برنامجها ”حفلة 11“ والذي يذاع على قناة ”أون إي“ وتحدث خلال اللقاء عن حياته وزواجه وأعماله الفنية واعتزاله.

وأوضح الحندي حينها أنه اعتزل الفن ”حفاظًا على كرامته“، مشيرًا إلى أن ”السلوكيات والقيم التي كانت موجودة بالمهنة تغيرت، ولم يعد هناك احترام للكبير“.

و توفى الفنان المصري محمود الجندي فجر الخميس، عن عمر يناهز 74 عامًا، إثر وعكة صحية تعرض لها.

يذكر أن آخر أيام الجندي كانت في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.