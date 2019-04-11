الدبور – الكويت أنقذت واشنطن العاصمة الأمريكية من عملية إرهابية كانت تستهدف قاعدة عسكرية في واشنطن.

حيث ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار الكويت، طردًا بريديًا يحوي مواد متفجرة كان متجهًا إلى واشنطن.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية، إن ”رجال الجمارك اشتبهوا بطرد في البريد الجوي وبعد الكشف عنه عبر الأجهزة الحرارية وتفتيشه تبين وجود بطاريات وعجينة متفجرة ومادة TNT داخل كتاب تم تفريغه“.

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وأوضح المصدر أن ”الطرد كان مرسلًا من قبل شخص أجنبي إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية“، مؤكدًا ”مواصلة رجال المباحث عملية التحقيق في الطرد للتوصل لصاحبه والكشف عن تفاصيل الموضوع“.

وأظهرت صورة تداولتها وسائل إعلامية الطرد البريدي الذي تضمن وجود البطارية والعجينة داخل كتاب فارغ من الداخل في محاولة لإخفاء المواد المتفجرة.