الدبور – الداعية عادل الكلباني، إمام الحرم المكي سابقا، والذي أصبح حديث الإعلام في الفترة الأخيرة بعد تركه إمامة الحرم المكي، وتحوله طبالا لولي العهد السعودي يفتي له ما يشاء.

وبعد الحلة الجديدة التي ظهر بها في حفلات الترفيه تارة وحفلات لعب القمارة تارة أخرى، من باب الترفيه عن الشباب المضغوط، ولتنفيس عليه بعدما ضيق هو نفسه عليهم لسنين طويلة.

الكلباني ظهر في (نيولوك) وحلة جديدة لينافس الراقصة المصرية سما المصري في إثارته للجدل من حيث نوعية البرامج التي يقدمونها.

ومع إتجاه الراقصة سما المصري للبرامج الدينية لأنها مربحة أكثر، وتستعد لتقديم برنامج ديني جديد في رمضان، إتجه الكلباني في عكس الإتجاه، ليعوض الفراغ الذي تركته المصري.

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حيث يبدأ إمام الحرم المكي الشريف، سابقًا، عادل الكلباني، يوم الجمعة، بث أول حلقة من برنامج ”بين بين“ الذي يحاور فيه نجومًا من المجتمع في أول تجربة من نوعها لداعية سعودي معروف.

وسيُبث البرنامج عبر قناة في موقع ”يوتيوب“ تحمل اسم ”برنامج بين بين“، وهي تجربة فريدة أيضًا لداعية سعودي بالظهور عبر موقع للتواصل الاجتماعي بدلًا من قناة تلفزيونية كما جرت العادة.

وظهر الداعية الكلباني في مقاطع فيديو ليروج لبرنامجه الجديد وقد ارتدى عقالًا على غير ما هو شائع عند دعاة المملكة المعروفين بارتداء الشماغ أو الغترة من دونه، ليثير كثيرًا من ردود الفعل على هندامه الجديد.

وفي مقطع فيديو نشره الكلباني عبر حسابه في موقع ”تويتر“ حيث ينشط أكبر عدد من المدونين السعوديين، أعلن الداعية السعودي إطلاق برنامجه الجديد، قبل أن ينشر أول مقطع فيديو في قناة البرنامج في ”يوتيوب“، يرحب فيها بمتابعيه.

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نبدأ بإذن الله ظهر غد الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا ( ١٤:٠٠)

أولى الحلقات #بين_بين_مع_الكلباني

رابط القناة : https://t.co/vopEdOPD1l pic.twitter.com/3erH9TH9gX — عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 11, 2019

وفي لقاء تلفزيوني مع برنامج ”ترند السعودية“ الذي تبثه محطة ”إم بي سي“، شرح الكلباني تفاصيل أوفى عن برنامجه، وقال إنه ”يتألف من 4 فقرات، الأولى تعليق على خبر مميز، ثم الإجابة على أسئلة الجمهور التي ترد في تويتر، والثالثة فائدة مختصرة في حدود 3 دقائق، أما الفقرة الرابعة ستكون لقاء مع ضيف مميز“.

وكان الداعية الكلباني كشف قبل أيام عن لقاء مع نجم كرة القدم السعودية ماجد عبدالله، كأول ضيوف حلقات برنامجه الجديد، ليتحدث فيه عن عالم كرة القدم والمنافسة بين أندية الدوري السعودي.

ولا تعرف هوية باقي ضيوف برنامج الداعية السعودي، وما إذا كان بينهم نجوم من عالم الفن والغناء، أو إن كان سيحاور في برنامجه نساء.

وقلما يغيب اسم الكلباني عن وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كضيف أو محل جدل بسبب بعض الآراء أو التصرفات، مثل مشاركته العام الماضي في بطولة للعبة ”البلوت“ نظمتها هيئة الرياضة ويصنفها بعض الدعاة على أنها نوع من القمار وليست مجرد لعبة شعبية.