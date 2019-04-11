الدبور – قال معارض سعودي ردا على الطبال محمد آل الشيخ، بعد سقوط الرئيس السوداني البشير، وسقوط الرئيس الجزائري، أن الدور القادم على السعودية بسقطو الملكية وقريبا جدا.

حيث قال الكاتب السعودي المقرب من النظام، محمد آل الشيخ في تغريدة على حسابه بتويتر لسعها الدبور : “الجمهوريات العربية تتساقط الواحدة بعد الأخرى، أما الملكيات فلم تسقط واحدة منها “، في إشارة منه إلى سقوط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس السوداني عمر البشير، وبقاء أنظمة الخليج على حالها.

تغريدة الكاتب السعودي الطبال، المقرب من الديوان الملكي أثارت حفيظة الكثيرين، من بينهم المعارض السعودي علي هاشم الذي رد عليه بالقول: “قريباً سوف تسقط لا تستعجل كثيراً”.

وفي سياق متصل، دعا هاشم السودانيين إلى البحث عن أموال السعودية في السودان حتى يعرفوا حقيقة ما يجري في بلدهم، ولفت إلى الدعم الإعلامي السعودي الذي حظي به وزير الدفاع السوداني في انقلابه على البشير، وهو ما يدعو لعدم “الوثوق به”، حسب تعبيره.

قريباً سوف تسقط لا تستعجل كثيراً https://t.co/ppZkzja8Ig — علي هاشم (@alihashimS) April 11, 2019

وقال هاشم في تغريدة لسعها الدبور أيضا كعادته: “بما أن #السعودية تثني وتروج لوزير الدفاع السوداني الذي قام بعملية الانقلاب العسكري، يجب على الثوار السودانيين عدم الوثوق به أبداً خصوصاً بعد البيان الذي قال فيه إن العسكر سوف يحكم لمدة سنتين وفرض حاله الطوارئ.

وأضاف: “ابحثوا عن الأموال السعودية في السودان وتعرفون الحقيقة”.