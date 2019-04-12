الدبور- تجددت وصلة الردح من فجر السعيد في فيديو جديد لسعه الدبور من موقع تويتر، هذه المرة زادت العيار على المغنية السورية أصالة.

“أنا أقسمت المرة الفاتت لما تبطلين حجك أرد عليك وأعلمك حجمك، التباهي بالثلاث جنسيات مو فخر، التباهي بالوطن وحب الوطن هو الفخر، إنتي لاوطنك الأصلي متباهية فيه ولا وطنك الي تستفيدين منو” .

بهذه الكلمات جددت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجومها على المطربة السورية أصالة بسبب موضوع التجنيس خلال برنامجها التلفزيوني .

وأضافت السعيد : “أصالة وين تمثيلك للبحرين في كل مكان ،أصالة أنتي لا غنيتي في الأعياد الوطنية البحرينية ولا عمرك افتخرتي بالجنسية البحرينية، متمسكة بيها ليه ؟، إذا علاقة مصلحة مش ولاء عرفتي شلون الواحد يكون عنصري لوطنه ويغار عليه ويخاف عليه “.

جاء هذا الهجوم بعد تغريدة لأصالة تسائلت فيها ” سين سؤال .. في أبشع من العنصرية.. والسؤال الثاني.. في أثقل دم من العنصريين؟”.

وردّتْ فجر على أصالة، قائله: “مافي أتقل من دمك أنت.. العنصريين في أحد منهم خفيف الدم وفي ثقيل الدم.. لكن أنت ما في أتقل من دمك.. يعني أتقل منك ما شفت”.

وتابعت: “حبيبتي أصالة فديتج.. اذا كنت تقصديني بهذه التغريدة.. أنا فعلاً عنصرية جدًا لوطني الخليج.. أنا ترى ما عندي 3 جنسيات معلقاهم في الدولاب.. أنا ما عندي إلا وطن واحد هو الكويت والخليج”.

فجر السعيد تجدد هجومها على اصالة بسبب موضوع التجنيس : علاقتك بالجنسية البحرينية علاقة مادية فقط

pic.twitter.com/R5VDlE2TQ1 — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) April 12, 2019

وتوالت التعليقات المختلفة على فيديو فجر السعيد الذي لسعه الدبور، منهم من دافع عن أصالة ومنهم من أثار السخرية و الضحك في تعليقه على وصلة الردح، حيث قال ناشط ما نصه: الحكومه البحرينيه كرمتها ومنحتها الجنسيه انتي ايش إلي حارق دمك !؟ حتى ولو كانت العلاقه ماديه ! رزق وجاها من رب العالمين ليش كل هذا الحقد والحسد !؟

زقال آخر كما لسع الدبور: ياخي هذه ماتتعب من كثير ماتصيح؟!! ولا ياريت تصيح او تتكلم بشيئ يفيد الناس ؟! ياريت اخواننا الكويتين يوقفونها عند حدها لانها صارت ضرر عليهم وحرام الاعلام الكويتي يكون فيه هذه الأشكال الا ماخلت احد في حاله

وكانت الإعلامية فجر، قد انتقدتْ أصالة بشدّة في وقت سابق، عقب تصريحات الأخيرة، برغبتها في الحصول على الجنسية المصرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج ” الحكاية “.

والمشكلة بين أصالة و فجر السعيد تعود لأعوام طويلة.

يذكر أن أصالة تحمل الجنسية السورية والفلسطينية والبحرينية حصلت عليها عام 2011 بعد مشاركتها في اوبريت” المحبة والولاء” احتفالا بالعيد الوطني لمملكة البحرين ، ربما تحصل ع الجنسية المصرية هذه المرة نكاية بفجر السعيد .