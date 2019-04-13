الدبور – فيديو مؤلم لما يحدث للناشطة السعودية لجين الهذلول في سجون ولي العهد السعودي بن سلمان الدب الداشر، الذي رفع منشاره على كل معارض منذ إنقلابه على عائلته و توليه كرسي الحكم.

فقد كسرت شقيقة الناشطة لجين الهذول صمتها، بعدما آثرت الصمت خوفا على شقيقتها من التعرض إلى المزيد من التعذيب والتحرش إن تحدثت ععن ما تعرفه وما وصلها من معلومات عن وضع شقيقتها في سجون الظلام السلمانية.

لينا الهذلولو قالت أن الصمت ظلم ولن يفيد، بل سيشجع على المزيد من العنف و الإعتقال و الظلم بحق الكل، و دعت الجميع إلى رفع الصوت عاليا والنضال بالكلمة لأجل لجين وجميع الناشطات السعوديات المعتقلات، بالقول: “صمتنا لن ينقذهنّ”!

الكلمة جاءت خلال الملتقى السنوي العاشر لنساء العالم المنعقد في مدينة نيويورك.

لينا الهذلول تتحدث لأول مرة عن مظلومية شقيقتها المعتقلة #لجين_الهذلول وما تعرضت له من تعذيب وحشي على أيدي رجال أمن الدولة.

لين دعت الجميع إلى رفع الصوت عاليا والنضال بالكلمة لأجل لجين وجميع الناشطات السعوديات المعتقلات، بالقول: "صمتنا لن ينقذهنّ"! pic.twitter.com/IuLnbe7dQR — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) April 11, 2019

ومن جهة ثانية نشر حساب معتقلي الرأي خبر تأكيد إعتقال الناشطة #شائقة_العرف وهي زوجة الناشط والكاتب #عبدالله_الشهري، وقد تأكد أنهما اعتقلا سوية في الليلة ذاتها بعد دهم منزلهما في الرياض. بذلك يرتفع عدد من تمت معرفة أسمائهم إلى 16 معتقلاً بينهم سيدتان.