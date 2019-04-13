الدبور – شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي بن زايد شوهد يلقي خطابا تاريخيا، سيخلد في التاريخ، في فيديو لسعه الدبور له، وأثار ضجة عالمية، لما يحويه من تهديد وكلمات تخرج منه لاول مرة، ستغير مجرى التاريخ كله.

مشكلة الخطاب التاريخي إنه نسى إنه سكران، وقد شرب قبلها، فبدى عليه السكر و الضياع خلال إلقاء كلمته أمام حشد كبير من الجماهير التي أشادت بخطابه.

الفيديو الذي لسعه الدبور يبدو إنه كان في كراج سيارات، أو محل تصليح سيارات، كان مع الرئيس الشيشاني، الشيطان الأصغر.

الفيديو أثار الكثير من التعليقات المميزة، والتي أشادت بما قاله بحق صديقه وحبيبه الرئيس الشيشاني، حتى قال ناشط ظننته خطيبته.

وقال آخر : سبحان الله الشياطين تجتمع، وأيضا: اتهقى عنده فلاتر ؟!، بينما علق آخر: مسكة اليد و بوسة الرقبة ذكرته بأيام الرنج الاحمر

تابع الخطاب التاريخي: