الدبور – تداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لطيار عراقي يخاطب برج المراقبة في سلطنة عمان، وطلب منهم طلبا غريبا بعض الشيئ.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور خاطب الطيار العراقي برج المراقبة في السلطنة وقال لهم عندي طلب، ليرد عليه البرج تفضل، فبا\ره بسؤال كم نتيجة مباراة برشلونة.

ليرد عليه البرج تعادل، وبعدها قال له البرشة واحد صفر، ليفرح قلب الطيار العراقي ويقول له الله يبشرك بالخير.

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شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور: