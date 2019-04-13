الدبور – وصول الرئيس السوداني المخلوع البشير إلى المملكة العربية السعودية، التي أصبحت مكب نفايات الرؤساء المخلوعين، كما أفادت مصادر عسكرية في السودان.

وفيما يبدو أن السعودية تريد من البشير أن يؤنس وحشة الرئيس التوني المخلوع زين العابدين، فقد نشر الناشط المعروف بو غانم تغريدة يقول فيها من مصادر عسكرية موثوقة أن المخلوع وصل إلى السعودية فجرا.

وقال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: مصادر عسكريه سودانيه تؤكد بأن الرئيس السوداني السابق عمر البشير قد غادر الامس عند الساعه الرابعه فجرا” متوجها” الى السعوديه واذا..تأكد هذا الخبر فعليا” فأن السعوديه تتحفظ على رئيس مطلوب لمجلس الامن وقد يسبب لها مشاكل مستقبليه هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!!

مصادر عسكريه سودانيه تؤكد

بأن الرئيس السوداني السابق عمر البشير

قد غادر الامس عند الساعه الرابعه فجرا"

متوجها" الى السعوديه

واذا..تأكد هذا الخبر فعليا" فأن السعوديه

تتحفظ على رئيس مطلوب لمجلس الامن

وقد يسبب لها مشاكل مستقبليه

هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) April 12, 2019

وكان النشطاء في السودان وخارجها طرحوا أسإلة بخصوص الرئيس المخلوع، حيث تم نشر خبر إعتقاله، ولم يتم نشر أي صورة أو فيديو تؤكد خبر الإعتقال، ولا مكان الإعتقال مع أي جهة.

وتوالت الردود على تغريدة الناشط بو غانم، حيث قال ناشط: عمر البشير يعرف جيدا ان حكام السعودية الحاليين غادرين ومش بعيد يسلمون للمحكمة الدولية لذلك أنا أرى صعوبة تقبله ان يذهب للسعودية الا اذا مجبور والطبخة تمت بين عساكر السودان والدب الداشر وسيده ترمب واستاذه بنزق.

وطالب ناشط بحماية و إحترام المخلوع، حيث قال: حماية الرئيس عمر البشير و عائلته من الخطر واجب عربي و يجب إحترام الرؤساء العرب حتى لو كان هناك خلاف سياسي .

بينما قال ناشط آخر أن البشير معزوم عند الرئيس التوني المخلوع زين العابدين، وسيرجع إلى السودان.