الدبور- الوليد بن طلال مازال يحاول في شتى الطرق إنهاء الإقامة الجبرية التي فرضها عليه ولي عهد السعودية سمو الأمير أبومنشار، بعد إعتقاله في سجن الأمراء العام الماضي، والذي أفرج عنه بن سلمان مقابل تنازله عن مبالغ مالية كبيرة، شرط أن يكون تحت الإقامة الجبرية داخل المملكة.

ويخرج الوليد كل فترة بتغريدة أو تصريح ينافق فيه لولي العهد ويمدحه، حتى يصل إلى قلبة ويطمأن بن سلمان من ناحيته ويفك أسره، الذي لم يعتاد عليه الأمير الملياردير الذي كان إمبراطور الأعمال.

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هذه المرة حاول الوليد التقرب من رجل بن سلمان المفضل، برميل الرز تركي آل الشيخ، حيث كتب تغريدة يمدح بها آل الشيخ على الإنجازات التي حققتها المملكة بفترة قصيرة، وهي إقامة الحفلات و الخلاعة، وتحويل المملكة من ممكلة التوحيد إلى مملكة الخلاعة بفترة قصيرة جدا.

وكتب ابن طلال على “تويتر”، الاثنين: “نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ممثلة بهيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، على الانفتاح المنسجم مع دخول القرن الـ21 بقيادة أخي ولي العهد”.

وقال الوليد بن طلال: “إحدى ثمار هذا الانفتاح المنسجم بقيادة أخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو افتتاح أفخم دار سينما في الشرق الأوسط في مركز المملكة ببرج المملكة بالرياض”.

ونشر الوليد مقطع فيديو يرصد لحظة مشاركته في افتتاح أفخم دار عرض سينمائي في الشرق الأوسط.

وأعلنت شركة “فوكس سينما”، التي تديرها مجموعة ماجد الفطيم السعودية، في مارس/ آذار الماضي، أنها تستعد لافتتاح دار عرض سينمائية رابعة في الرياض، خلال شهر أبريل.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لمشاريع مجموعة الفطيم في السعودية، في ذلك الوقت، إنه سيتم افتتاح سينما جديدة في برج المملكة، لافتا إلى أنها ستكون الرابعة في الرياض، والخامسة في المملكة العربية السعودية.

ودشنت “فوكس سينما” أول دار عرض سينمائي تحتوي على أربع شاشات سينما في الرياض، في مايو/ أيار الماضي.