الدبور- شاهد ظهور المهدي المنتظر في فيديو لسعه الدبور من مصادر خاصة جدا، من داخل الإمارات، بلد شيطان العرب، ولي عهد أبو ظبي بن زايد.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور يتحدث مواطن إماراتي عن المهدي المنتظر الذي ظهر في الإمارات، وشهد هو على ظهوره.

والمفاجاة كانت ان المهدي المنتظر هو نفسه شيطان العرب، وشرح المواطن الإماراتي بالدليل إنه المهدي الذي أرسله الله، خصوصا بعد إزدياد القتل و التهجير و الحروب في المنطقة.

ولم يعلم الإماراتي أن المهدي الإماراتي هو من أشعل الحروب وهو من يمولها، ولكن هذا ما يحصل عندما تسمح أي بدل بالخمور و المخدرات.. شاهد الفيديو الذي علق عليه ناشط بقوله أرجو أن تتأكد لربما هو بن سلمان ولي عهد السعودية…