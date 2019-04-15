الدبور – طفلة طالبة من دولة الكويت، ألقت خطابا في مجلس الأمة الكويتي، أمام أعضاء مجلس الأمة وبحضور رئيس مجلس الأمه الذي أنصت لكل كلمة قالتها، أحرجت زعماء ومثقفين كبار في الوطن العربي ممن يهرولون للتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.

هذه الطالبة التي ألقت كلمتها ولسع الدبور فيديو لمقتطف من كلمتها في جلسة برلمان الطالب، هي الطالبة ريوف الشمري، وتحدثت بالنيابة عن طلبة الكويت في المجلس.

وقالت في كلمتها ما لم يستطع أي من مثقفي ومسؤولي الوطن العربي على إمتداده من قول أو فهم ما قالته، وقالت لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إننا فخورون بك وبتمثيلك لموقف الكويت خير التمثيل إتجاه القضية الفلسطينية، لأنك جيل تربى وتعلم على الوحدة العربية، ونحن جيل تعلمنا منكم، ولكننا نخشى على جيل يأتي بعدنا وقد طبعت كل الدول العربية مع الإحتلال، ويصبح الأمر عادي لهم.

وقالت الطالبة ريوف الشمري من جلسة برلمان الطالب: نحن لا نعلم وضع العرب مع إسرائيل بعد 20سنة.. لكنني على يقين بموقف #الكويت لو بعد عدة قرون.

الكلمة التي أحرجت و عرت الكثير من الزعماء وممن يحسبون أنفسهم على طبقة الكتاب و المثقفين في الوطن العربي.

ويذكر أن موقف الكويت حاسم إتجاه التطبيع مع الإحتلال، وصرح أكثر من مسؤول أن الكويت هي آخر دولة ممكن أن تطبع مع الإحتلال، وموقفها واضح إتجاه الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية كاملة الحقوق.