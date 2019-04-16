الدبور – إغتصب فتاة قاصر ١٧ عاما وهو يبلغ من العمر ١٨ عاما، وتم القبض عليه ولكن المحكمة برأته لسبب غريب، أثار ضجة كبيرة، لأنه ضيع حق الضحية.

حيث خرج متهم ايطالي حرا من محكمة فالانسيا، بعدما أصدرت حكما بعدم اختصاصها بالنظر في جريمة الاغتصاب التي ارتكبها، لان المتهم والضحية ومكان ارتكاب الجريمة من بلدان متعددة.

حيث أقدم ايطالي يبلغ من العمر 18 عاما على اغتصاب فتاة انجليزية تبلغ 17 عاما، على متن سفينة الرحلات “ MSC Divina“ المسجلة في بنما، بعدما أرغمها على دخول مقصورته خلال رحلة في عرض البحر الأبيض المتوسط، حسب الموقع الفرنسي ”لافوا دو نور“.

والقي القبض على المتهم فور وصوله إلى الأراضي الاسبانية، وتم تقديمه في حالة اعتقال أمام القضاء.

لكن المحكمة الاسبانية اتخذت قرارها، بناء على تعديل أدخل على القانون سنة 2009، مضمونه :“لا يمكن متابعة الجرائم الدولية إلا إذا كانت الضحية أو المتهم يعيش في اسبانيا“.

وتم فتح تحقيق في الموضوع من طرف الشرطة الاسبانية، فيما اقترح القاضي أن تتولى السلطات الإيطالية أو البريطانية أو البنمية النظر في الملف.