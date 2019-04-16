الدبور- الحفلات الماجنة المختلطة و الأحضان وحتى القبلات الحقيقية في السعودية السلمانية الجديدة مسموحة، ولا حرج في ذلك، إذا كانت للترفيه عن الشعب المغلوب على أمره، وإن كانت القبلات بين مقدمي البرامج حقيقية آيضا لا حرج، كما حصل في برنامج “أراب جوت تالنت” عندما قبل نجوى كرم على الهواء.

أما أن ترسل قبلة على الهواء مباشرة، وغير حقيقية مجرد تحية، من خلال برنامج تلفزيوني، فهذا ممنوع وحرام ورجس من عمل شيطان العرب، لا نقبله في السعودية الجديدة، وسيكون منشار سموه بالمرصاد لكل من يتجاوز الأدب و الأخلاق ويفعلها.

هذا ما فعله ضيف برنامج في قناة سعودية بمقدم البنامج الذي أرسل قبلة لمشاهديه على الهواء، فقامت الدنيا ولم تقعد بعدها.

فقد ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الساخرة بعدما انتشر فيديو لسعه الدبور، يظهر فيه إحراج ضيف برنامج على قناة ” د ” التابعة لشبكة المجد، بعد أن أرسل مقدم برنامج قبلة للمشاهدين على الهواء .

مما دفع ضيف البرنامج بإحراجه قائلاً له: القبلات ممنوع و مخالفة لسياسات البرنامج ولو كنتُ مكان المدير لعاقبتك وإن هذا خطأ لا يقبل، بل لا يغفر فقد إرتكب المذيع إثما مبينا، مخالف لقوانين هيئة الترفيه من جعل القبلات و الأحضان ممنوعة على الهواء بل يجب أن تكون على أرض الواقع.

هذا وعلق ناشطو مواقع التواصل بمشاعر محملة بالكثير من التفاهة والسخرية والإستهزاء بالضيف ووصفوه بالمريض والمتخلف ولاموا المذيع لعدم طرده، ودعوا لإغلاق شبكة المجد والقنوات التابعة لها لما تبثه من تفاهات متكررة .

يذكر أن مذيعاً سعودياً على الشبكة السابقة أثار استياء المغردين في مواقع التواصل الإجتماعي قبل ذلك ، بسبب ردة فعله “القاسية ” تجاه متصلة قالت في مداخلة هاتفية للضيف “الله يسعدك ويوفقك”، فقررت إدارة الشبكة ايقافه.

ولكم في الترفيه و صاحبها تركي آل الشيخ أسوة يا أصحاب البرامج و الضيوف الكرام..