الدبور – أعلن جهاز ال “FBI” مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) الثلاثاء أنه يبحث عن امرأة “مسلحة وخطيرة للغاية”، بعد إعلان حالة الاستنفار في عدد من المدارس بولاية كولورادو الأمريكية ، عقب ورود تهديدات.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون و(إف بي آي) أن المرأة التي يتم البحث عنها وتدعى سول بايس (18عاما) توجهت إلى كولورادو أمس الأول، الاثنين “وأصدرت التهديدات”.

وقالت الشرطة إن بايس “مسلحة وتعتبر خطيرة للغاية”.

وقالت السلطات إن المرأة شوهدت آخر مرة في منطقة وعرة التضاريس بمقاطعة جيفرسون وكانت ترتدي قميصا أسود وسروالا مموها وحذاء أسود.

وكانت هيئة مدارس المقاطعة ذكرت عبر تويتر في وقت سابق أنه تم تقييد الدخول والخروج بمدرسة كولومبين الثانوية و 21 مدرسة أخرى بالقرب من دنفر عاصمة الولاية ، رغم استمرار الأنشطة كالمعتاد.

وجاء ذلك قبل وقت قصير من الذكرى العشرين لعملية إطلاق نار في مدرسة كولومبين الثانوية ، ففي 20 نيسان/أبريل 1999 ، قام تلميذان مراهقان سابقان بتسليح نفسيهما بالمسدسات والبنادق والقنابل وقتلا 12 تلميذا ومعلما واحدا قبل أن يقتلا نفسيهما في مذبحة تسببت في صدمة بالولايات المتحدة.