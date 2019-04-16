الدبور – تفاخر رئيس وزراء الإحتلال نتنياهو أمام أنصار حزب ”الليكود“ عقد في مدينة القدس المحتلة، بان كمية كبيرة من الرؤساء العرب إتصلوا به ليباركوا له فوزه في إنخابات الكنيست، التي عقدت في الأرض المحتلة.

وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ على موقعها الإلكتروني، قال نتنياهو خلال خطاب احتفالي أمام أنصار حزب ”الليكود“ : ”بارك لي عدد من قادة دول عربية وإسلامية، بمناسبة فوزي في الانتخابات الأخيرة“.

وأضاف نتنياهو:“لا أتكلم عن زعيم دولة عربية واحدة أو اثنتين، بل عن العديد من القادة العرب“.

وتابع قائلًا:“نحن أمام فرصة كبيرة للسلام في المستقبل، لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية“، وأن إسرائيل هي من ستفرض شروطها للتطبيع مع الدول العربية التي وصفها بالمهرولة نحو الإحتلال، وبدون إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

إقرأ أيصا: العفاسي : التطبيع مع إسرائيل هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام.. قول وغير يا شيخ

إقرأ أيضا: طفلة من الكويت في مجلس الأمة، أحرجت كل المهرولين للتطبيع مع الإحتلال

وكشفت مصادر صحافية عبرية أن الإتصالات وصلت من الإمارات، السعودية البحرين، مصر و الأردن.

يذكر أن الدول العربية قبلت بالمبادرة العربية التي قدمتها السعودية منذ زمن طويل وهو التطبيع الكامل مع الإحتلال مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس وحل عادل لمشكلة اللاجئين.

حتى هذه المباردة تنازلت عنها أول دولة وهي السعودية صاحبتها، وهرولت تستجدي التطبيع مع الإحتلال مقابل حماية المملكة فقط.