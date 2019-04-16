الدبور – وافد عربي يعتقد إنه من الجنسية المصرية إعتدى على فتاة في الكويت وحاول إغتصابها داخل المصعد، قبل أن تصده وتدافع عن نفسها وتصرخ.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، القبض على الوافد العربي و الذي يعمل في أحد المطاعم بمحافظة الفروانية، إثر ملاحقته لفتاة وتعرضه لها داخل مصعد محاولاً الاعتداء عليها.

وكان العامل قد تبع الفتاة عقب دخولها إلى مصعد العمارة الكائن فيها المطعم، محاولاً الاعتداء عليها بتصرفات غير لائقة، قبل أن تصده الفتاة ليبادر بدفع مبلغ 30 دينار لها تجنباً لرفع قضية ضده، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وقامت الفتاة بتقديم المبلغ إلى والدها الذي قام بتقديم بلاغ إلى أحد المخافر، وتسجيل قضية هتك عرض بالإكراه بحق الجاني.

وتم توقيف الجاني بعد إقراره بالواقعة والتحفظ عليه لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتشكل نسبة الوافدين في الكويت أكثر من ضعفي عدد المواطنين الذين يشكلون كلياً أكثر من أربعة ملايين، تسعى السلطات المختصة لحفظ الأمن ومحاسبة المخالفين للقانون سواء من المواطنين أو المقيمين، تصل أحياناً العقوبات بحق المقيمين إلى الإبعاد.

وأثارت هذه القضية جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، وفتحت ملف توطين الوظائف من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تعديل التركيبة السكانية للدولة، حيث لا يشكل الوافدين أكثر من ربع عدد السكان.