الدبور – بالدليل ينشر الدبور كيف رفضت السودان إستقبال الوفد القطري، الخبر الذي إنتشر كالنار في الإسطبل، لأنهم حتى في الكذب فاشلين، هذا هو حال إعلام تحالف الشر السعودي الإماراتي، وعلى رأسهم أكبر وسيلة إعلامية تدير الذباب الإلكتروني بكل فشل، وهي العربية أن تكذب أكثر.

وحازت قناة العبرية كما يطلق عليها الجمهور العربي منذ بداية إنطلاقها، بشعار أن تكذب أكثر، فهي فاشلة في الكذب حتى قبل الأزمة القطرية

فقد نشرت قناة العبرية خبرا مفاده أن السودان رفض إستقبال وفد قطري برئاسة وزير خارجية قطر، وتناقل هذا الخبر الذباب بشكل هستيري، بدون فهم، أو كما قال الأكاديمي السعودي منصور النقيدان في أحد المقابلات التلفزيونية: أن الشعب السعودي يسهل إستحماره.

فيديو | ذكر مصدر سوداني رفيع للعربية أن السلطات رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد وصوله إلى السودان، وقال المصدر السوداني إنه تم إبلاغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسي تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة …

.

⁧#السودان_ترفض_استقبال_قطر⁩ pic.twitter.com/xEaarEK6U1 — تركي الدعجاني 🇸🇦 (@zzyzoom) April 17, 2019

وبعد أقل من ساعة من بث الخبر نشر المجلس العسكري السوداني الذي نقلت عنه العربية أن تكذب أكثر، نشر بيان ينفي ما يتم تداوله، وأن ليس هناك وفد قطري وصل البلاد، وطالب إعلام بن سلمان أن يتحرى الصدق، وأن يحصل على معلوماته بما يخص المجلس العسكري، من المجلس نفسه وعبر القنوات الرسمية.

وجاء في البيان الذي لسعه الدبور ما نصه:

*عااااجل

#الناطق الرسمي #للمجلس العسكري #الانتقالي #ينفي ماتردد #حول #زيارة الوفد القطري #للسودان*

*أكد* الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن *شمس الدين كباشي* عدم صحة الخبر الذي تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان لإستقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية والمجلس اذ ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا يؤكد عدم وصول أي طائرة قطرية للأراضي السودانية وإن هذا الخبر عار من الصحة تماما. *إعلام المجلس العسكري الانتقالي 18 أبريل 2019 م*

وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، في بيان له اليوم الخميس، أن المجلس ينفي بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله حول منع وفد قطري من زيارة البلاد.

وقال كباشي: “نؤكد عدم وصول أية طائرة قطرية للأراضي السودانية، وما يتم تداوله عار من الصحة تماماً”.

وجاء هذا الخبر للتغطية على الرفض الشعبي في السودان للتدخلات السعودية الإماراتية في بدلهم، وبدا الرفض جليا في التظاهرات التي خرجت للإطاحة بالبشير و في تدخلات الإمارات.