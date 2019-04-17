الدبور – إعتدى رجل أمن سعودي في سعودية بن سلمان الجديدة العظمى، تاسع أقوى بلد في العالم، مملكة التوحيد، على مواطن سعودي في الشارع وأمام عائلته.

وأستعان رجل الأمن بالعمالة الوافدة في تنفيذ الإعتداء على المواطن السعودي امام عائلته، بدون أي حرمة للعائلة ولا كرامة للمواطن .

وحاول رجل الامن منع زوجته أو ابنته من التصوير، وقامت بتصوير فيديو قصير قبل أن تنهيه، ولا نعلم من قبل رجل الأمن أم أن الوضع كان أكبر من ذلك ونهت التصوير للإنتباه للرجل وما يحصل معه.

الفيديو نشر على صفحة حقوق الضعوف على تويتر التي تعتني بحقوق الضعفاء في مملكة بن سلمان الجديدة.

واختلفت التعليقات على الفيديو، فمنهم من اتهم قطر و الإخوان لما حصل، ومنهم من يتبع سياسة المنشار التي يتخذها ولي العهد سبيلا وطريقا لحكم الشعب السعودي، حيث قال ناشط ما نصه: لان المواطن غير محترم وماحترم رجل الامن واصلا ليش يقاوم المفروض كسر راسه لين بلع العافيه عشان يحترم ويقدر رجل الامن.

وقال آخر معترضا على تصرف رجل الأمن الذي لم يتأكد لماذا قام بما قام به، حيث قال: مع الأسف هذا هو تعامل قوات الامن اُسلوب إجرامي بشع بدون اَي مبرر او تعميم كل واحد منهم يفعل مايراه مجرد ما أعجبه اَي انسان يقوم بذله واهانته وسحبه بأسلوب بشع مثل هذا الذي نراه وإلغايه من صاحب الامر ان يعيش الناس في رعب وخوف فا حسبنا الله ونعم الوكيل والله على ما أقوله شهيد

ولم يتأكد الدبور من تفاصيل الحادثة، ولماذا تم القبض عليه بهذه الطريقة، ولماذا يستعين رجل أمن بالمارة و العمالة الوافدة للقبض على مواطن؟