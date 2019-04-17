الدبور- فتوى جديدة في دول يحكمها مثل السيسي و بن سلمان وبن زايد، لا تستغرب خروجها أبدا، فبعد فتاوي وجوب التطبيع مع إسرائيل، وفتاوي أن لا أحد مجبر على تحرير مسرى النبي، وفتاوي حق اليهود بأرض فلسطين، وفتوى القرن بوجوب إستخدام المنشار لتطهير المملكة من الفساد.

خرجت علينا فتوى جديدة أثارت جدلا واسعا في مصر و المنطقة.

و من المتوقع أن نكتشف قريباً أن كل ما يصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قرارت تحت أمر زوجته “انتصار عامر” ووفق تخطيطاتها حتى لا يغضبها .

خصوصا بعد أن خرجت في مصر فتوى تفيد بأن الزوج الذي يغضب زوجته لا يدخل الجنة .

“لن يدخل الرجل الجنة إلا إذا رضيت عنه الزوجة في خلقه، وإذا باتت المرأة غاضبة عن زوجها فالملائكة باتت تلعنه، ويجب على كل الرجال أن يعلموا أن زوجاتهم هن باب دخولهم الجنة “.

وفق ما أفتى به الشيخ محمد أبو بكر وهو أحد علماء الأزهر الشريف.

الفتوى المصرية أثارت جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي حيث علق الناشطون بالإعجاب الممزوج بالسخرية ، وقالت معلقات سعوديات أن السعوديين سيجمعون مع أبو جهل، وطالبوا الفتيات بالرحيل إلى بلاد الفراعنة حيث السمع والطاعة .

وقالت ناشطة من السعودية أيضا : دلوني على الشيخ هاذا الذي أفتى ربنا يجبر بخاطركم.

من يدري ربما تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر بعد الخلاف والتشاحن بكلمة واحدة من زوجه السيسي خوفا من إغضابها .