الدبور – كوشنر قال إنه وبالإتفاق مع ولي عهد السعودية بن سلمان، سيتم الإعلان عن صفقة القرن بعد إنتهاء شهر رمضان وعطلة عيد الفطر السعيد، إحتراما للشهر الفضيل.

حيث كشف مصدر مطلع أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر حث مجموعة من السفراء، يوم الأربعاء، على التحلي ”بذهن منفتح“ تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، مضيفًا أن المقترح سيتطلب تنازلات من الجانبين.

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ونقل المصدر عن كوشنر قوله إن ”خطة السلام (صفقة القرن) ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل حزيران يونيو المقبل.

كما نقل المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن كوشنر قوله: ”سيكون علينا جميعًا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام“.

وقال مصدر آخر أن كوشنر يخجل أن يعلن عن صفقة مثل هذه في شهر رمضان المبارك، إحتراما للشهر وقيمته عند المسلمين.