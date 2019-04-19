الدبور- الدب الداشر إعتقل مستشارة سعودية سابقة، وضمها لمجموعة معتقلي الرأي في سجونه الظلامية، من ضمن رؤيته لتحرير المرأة السعودية.

و قال حساب “معتقلي الرأي”، إن السلطات السعودية، اعتقلت المستشارة الحكومية السابقة، ميساء المانع.

وأوضح الحساب، أنه تبين أن ميساء المانع هي إحدى السيدات المعتقلات، ضمن الحملة الأخيرة، التي طالت كتابا وأكاديميين.

وميساء المانع، هي مستشارة حكومية سابقة، وكانت ناشطة في حملة قيادة النساء، وطالبت بحقوق التصويت للنساء في الانتخابات البلدية.

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وفي العام 2015، رشحت ميساء المانع نفسها للانتخابات البلدية في الرياض، وطرحت فيديو حينها تحدثت فيه عن برنامجها الانتخابي، وقالت أن هدفها أن تجعل سكان الرياض شركاء في التنمية.

وقبل أيام، كشف “معتقلي الرأي”، عن حملة اعتقالات، طالت المدونة شيخة العرف، والمدونة خديجة الحربي، زوجة المدون ثمر المرزوقي، من داخل منزلهما قبل أيام، برغم عدم توجيههم أي نقد للسلطات.



ولا تزال السلطات السعودية تعتقل مجموعة من الناشطات، رغم تقديم وعود لذويهن بقرب الإفراج عنهن.

👇كان هذا البرنامج الانتخابي للمستشارة #ميساء_المانع عندما رشحت نفسها للانتخابات البلدية بالرياض في العام 2015

قالت فيه "هدفي لو فزت ان اجعل سكان الحي شركاء في التنمية" pic.twitter.com/8uDZMvGWjN — وطنيون معتقلون (@mtqln) April 19, 2019