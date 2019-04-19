الدبور- بينما يقاتل الشعب الجزائري من أجل حريته وكرامته، وإنهاء الفساد المستشري في البلاد، تعرضت نائبة جزائرية للتعري في الشارع من قبل شباب من عائلة متنفذة كما قالت، في فيديو تبكي فيها من الظلم الذي تعرضت له.

حيث قالت النائبة الجزائرية فوزية طهراوي دومة، إنها تعرضت لمحاولة التعرية، وخلع حجابها، من قبل شاب ووالده لم تحدد هويتهما.

وظهرت النائبة الجزائرية في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة، متهمة الشاب ووالده بالتعرض لها، بينما كانت تطلع على معاناة مواطنين في أحد الأحياء.

وأشارت البرلمانية في مقطع الفيديو إلى أن من تعرضوا لها ينتمون لعائلة مترفة، ووصفتهم بالطغاة المتجبرين، مطالبة بحبس المعتدين، وأخذ حقها منهم.

ودعت النائبة عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“ القضاة ونشطاء الحراك الشعبي، إلى المساعدة في أخذ حقها، مؤكدة أنها لن تسكت حتى إرجاع حقوقها.