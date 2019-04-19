الدبور – تبحث شرطة عمان السلطانية عن طفل عماني مفقود منذ يوم الخميس في مسقط، حيث ذهب للمدرسة ولم يعد من يومها.

حيث خرج من منزلهم الكائن في منطقة الحيل بولاية السيب كعادته متوجهًا إلى المدرسة، ولكن هذه المرة لم يعد إلى المنزل كما كان يفعل دائمًا.

الطفل إبراهيم الكندي ذو الـ 14 عامًا مفقود منذ أمس الأول الخميس كما يحكي والده أحمد لـموقع “أثير” حيث يقول : حتى الآن لم نعرف أي شيء عنه وهناك تضارب في المعلومات من زملائه في المدرسة، بعضهم يقول بأنه وصل إلى المدرسة ثم غادر، والبعض يقول إنه لم يأتِ إلى المدرسة أساسًا، وسجلات المدرسة تثبت أنه لم يحضر إلى المدرسة ذلك اليوم.

ويصف والد الطفل ابنه بأنه سليم ولا تبدو عليه أي مشاكل وهو اجتماعي وعلاقته جيدة مع محيطه، قائلا: حاولنا البحث عنه لكن لم نحصل على نتيجة.

وفي سؤال أثير عن إجراءاته فور الشعور بتأخر إبراهيم، أجاب والده بأنه أبلغ شرطة عمان السلطانية مباشرة وهي تقوم بدورها بالبحث والتحري، موضحًا بأنه يتحدث معنا وهو في مركز شرطة الخوض لمتابعة الموضوع.

ودعا الكندي مَن يعرف أي معلومات عن ابنه التواصل مباشرة مع شرطة عمان السلطانية أو على رقمه 92800494.