الدبور – عماني دخل في سيارته مسجد عمر بن الخطاب في منطقة سداب في ولاية مسقط العُمانية، في حادث أدى إلى أصابة شخصين وتدمير جزء من مبنى المسجد والسيارة.

ووقع الحادث بعد أن انحرفت مركبة عن الشارع نتيجة فقدان سائقها السيطرة عليها، واصطدمت بأحد المساجد.

وأدّى الحادث إلى إصابة شخصين بإصابات خفيفة، فيما تعرّضت المركبة لأضرار جسيمة.وفق نشطاء

مع بشاعة الحادث غير المقصود، إلا أن بعض التعليقات على وسائل التواصل الإجتماعي كانت مضحكة، حيث قال ناشط ربما تأخر عن صلاة الجمعة فحب يدخل بسيارته، أعذروه مستعجل شوي.