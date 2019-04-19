الدبور – كويتية نشرت فيديو على صفحتها على موقع تويتر، قالت فيه إنه أثناء مشاركتها في التصويت على التعديلات الدستورية في مصر، رغم إنها لا تملك الجنسية المصرية، ولكنها محبة لمصر.

ونشرت عهود الكويتية التي تقدم نفسها على تويتر في حساب تحت اسم عهود كويتية و بحب مصر، الفيديو مع تعليق عن مدى عشقها لمصر، لذلك شاركت في التصويت، الذي يجري في مقر القنصلية المصرية في دولة الكويت.

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وعلقت كما لسع الدبور ما نصه: من ارض الكويت الحبيبة دخلت مقر اللجنة وطلبت المشاركة للأسف التعليمات صارمة لكوني غير مصرية، كلمت أحد المسؤولين فقدم لي ورقة وقلم وقالي تحبي تقولي ايه رحت كاتبة تحيا مصر وحفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجندها من كل مكروه وحطيت بصمتي جنب لقبي عهود_كويتية وبحب مصر.

الفيديو الذي لسعه الدبور حصل على تعليقات كثيرة خلال ساعات من نشره، شكروا فيها مشاعرها الطيبة، ومدى حبها لمصر وشعب مصر.

بينما علق ناشط برأي مختلف، وقال لها ما نصه:” استاذة عهود اقدر مدي حبكي لي مصر وشعبها ومدي ترابط الشعبين الشقيقين ولكن هذه التعديلات الدستورية هي اعتداء صارخ علي دستور 2014 كما انه هذه التعديلات تخول لي السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية كما انها تحول مصر الي معسكر عسكري كبير حيث انه تسهل في محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية”

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بينما قال آخر إنك تستحقين الجنسية المصرية بكل حب، بدل ممن يحملون الجنسية وقفون ضد التعديلات، فاعتبر من يصوت بلا للتعديلات خائن لا يحب مصر، وذكر مثال الممثل عمر واكد، فلا نعرف لماذا التصويت إذا، إن كان من يصوت برفض التعديلات يعتبر خائن يجب سحب الجنسة منه.