الدبور – بعد دمار إقتصاد إمارة دبي، نتيجة تصرفات وتحكم أبو ظبي بها عن طريق شيطان العرب، ومؤامراته الخارجية، ودعمه للثورات المضادة بمليارات الدولارات، الامر الذي أدى إلى تدهور إقتصادي كبير للإمارات.

عرض الشيخ القطري سعود بن خالد آل الثاني رئيس مجلس ادارة نادي الريان الرياضي ، شراء إمارة دبي بالكامل وإنقاذهم من مؤامرات أبو ظبي.

جاء ذلك بتغريدة ساخرة على حسابه على موقع تويتر لسعها الدبور قال فيها موجها كلامه لجهاز الإستثمار القطري ما نصه:

جهاز الإستثمار : لماذا لا نشتري دبي كاملة ، يمكن نحصلها بسعر رخيص عقب مالعبت بهم أبوظبي ..

جهاز الإستثمار :

لماذا لا نشتري دبي كاملة ، يمكن نحصلها بسعر رخيص عقب مالعبت بهم أبوظبي .. — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) April 20, 2019

التغريدة أثارت إستفزاز الذباب الإلكتروني في الإمارات وشنوا هجوما واسعا على قطر، بينما إعترض الكثير على الصفقة لأنها خاسرة، وقال ناشط : اذا تمت الصفقه لازم نغسلها ٧ مرات بالماي وحده بالتراب.

وقال آخر ما نصه: والله لو بلاش ما نبيها قدها ارض رجس.

بينما سخر ناشط آخر وقال: شرتها ايران مع الجزر الثلاث. تأخرت للاسف.

يذكر أن دبي تعاني من دمار إقتصادي كبير، يلاحظه كل من يعيش أو عاش في الإمارة في السابق، قبل تحولها لدولة مؤامرات عربية تتدخل في شؤون الغير خوفا من وصول الربيع العربي إليها.

وتحولت الإمارات إلى دولة بوليسية، ويعاقب القانون فيها كل من يتحدث عن الغلاء أو إغلاق الشركات فيها بالسجن و الغرامة، لأنها قضية أمن دولة، كما قال أكثر من شخص خرج من الإمارات.