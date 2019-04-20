الدبور – تلقى الدكتور الداعية محمد العوضي هدية من سلطنة عمان أبهرته، ونشر فيديو يتحدث عن الهدايا النوعية التي حصل عليها، ولكن أهما آخر هدية.

وقال د.محمد العوضي: بعد محاضرتي بدعوة من الصندوق التقاعدي لوزارة الدفاع في ⁧#مسقط⁩ بـ ⁧#سلطنة_عمان⁩ أهديت المثقف عضو مجلس الشورى العماني د.محمد الحجري إصدارتنا في مركز ⁧#رواسخ⁩ فأتحفني بكتب نوعية.

وشرح عن نوعية الكتب القيمة التي تلقاها، وأيضا عن اللبان العماني الشهير، ولكن قال الهدية المميزة و التي أبهرته، هي عبارة عن خطبة العيد في زمن الإمام أحمد بن سعيد البورسعيدي، مؤسس الدولة البورسعيدية عام ١٧٤٤، وكانت هذه الخطبة تخطب في عيد الأضحى، وأعيد نسخها، وطولها تقريبا ٣ أمتار.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور: