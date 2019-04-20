الدبور – صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثارت الرعب لدى جهاز وزارة الداخلية العراقية، حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على بائع ساعات يدويه تحتوي على صور لرئيس النظام السابق الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال الداخلية في بيان إن“ مواطنًا اتصل بالسيطرة المركزية مخبرًا عن وجود شخص يقوم ببيع ساعات يدوية تحتوي على صور لرئيس النظام المقبور في شارع الربيع“.

وأضاف البيان أنه “ تم على الفور إرسال دوريات حي الجامعة والقبض على الشخص وتسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص“.

وشهد العراق مؤخرًا عدة مواقف تداول فيها مواطنون أسماء وصورًا ومتعلقات من حكومة صدام حسين، لتعلن الجهات المختصة اتخاذ إجراءاتها على الفور.

وأعادت تلك الحادثة إلى الأذهان ما قام به أحد الطلبة العام الماضي في محافظة الأنبار، عندما رفع صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال احتفال الطلبة بمناسبة تأسيس الجامعة، وهو ما لاقى رفضًا واسعًا حينها.