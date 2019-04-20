الدبور – هيفاء وهبي التي تعد سنها ال 43 عاما مازلت تثير الجدل في كل ظهور لها، فقد ظهرت في فيديو جديد أثار الجدل وهي ترقص في أحضان مدير أعمالها المصري محمد وزيري، فبعد إعلانها مؤخرًا أنها ليست متزوجة ظهر إلى العلن فيديو متداول للثنائي ليواصلا سلسلة رومانسيتهما المتكررة.

وظهرت هيفاء في الفيديو وهي ترقص بين أحضان مدير أعمالها خلال حفل أقيم في القاهرة، ليتم تداول الأخبار حول علاقتهما مجددًا بسبب ظهورهما المكثف معًا.

وجرى تداول الفيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ليشعل الجدل مجددًا حول علاقة هيفاء بمدير أعمالها.

وكانت اللبنانية قد خرجت عن صمتها مؤخرًا بشأن الحديث المتكرر عن زواجها من محمد وزيري، وقالت عبر ”تويتر“: ”الزواج خبر سعيد !! واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث! ولكن من الآن وحتى يحصل ذلك أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منّي مجوزة انفهمت ولا بعد ؟“.

وكانت قد أعلنت من قبل إنها لن تشارك بأي عمل في رمضان هذا العام، وستأخذ أجازة لأن هناك أمور أهم في رمضان.