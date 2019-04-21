الدبور – منعت الكويت مواطني 6 دول من دخول الكويت و الحصول على تأشيرات دخول إلا بموافقة وزير الداخلية شخصيا.

حيث كشفت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، أن السلطات في البلاد وضعت شرطًا لمنح الإيرانيين تأشيرات دخول، مؤكدة أن ”منح أي تأشيرة لمواطني 6 دول من بينها إيران تتطلب موافقة وزير الداخلية“.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن ”التأشيرات بالنسبة للمواطنين الإيرانيين لن تصدر إلا بموافقة وزير الداخلية الكويتي“. كاشفة عن صدور أوامر إلى الرؤساء التنفيذيين لجميع المحافظات الكويتية لرفض إصدار تصاريح سفر لمواطني 6 دول، هي العراق وسوريا واليمن وإيران وباكستان وبنغلاديش.

وطلبت الحكومة الكويتية من سلطات المقاطعات في البلاد عدم إصدار تأشيرات لمواطني الدول الستة إلا بعد تقديم طلباتهم إلى مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، للحصول على الموافقة، وفقًا للصحيفة الكويتية.

وكان السفير الإيراني السابق في الكويت ”علي رضا عنايتي“ الذي انتهت مهامه العام الماضي، قال للوكالة الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، إنه ”وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية، يعيش حوالي 50 ألف إيراني في الكويت“.

وأضاف أن ”نسبة كبيرة من الإيرانيين الذين يعيشون في الكويت، حوالي 30 ألف شخص، يعملون في وظائف فنية وخدمية“.