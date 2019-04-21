الدبور – وقع حادث مفجع في الكويت يوم الأحد، حيث أستشهد شرطي كويتي بعد إصابته بطلق ناري في رأسه أثناء تأدية عمله.

وقد فجع أهل و أصحاب الشرطي بالحادث المؤلم الذي صدم الجميع في الكويت.



وقالت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، الأحد، إن ”أحد رجال قوة وزارة الداخلية برتبة وكيل عريف، ويدعى خالد ناصر الواوان، توفي إثر طلقة أصابته بالخطأ خلال قيامه بتنظيف سلاحه الرسمي“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله ”إن الفقيد أُسعف إلى مستشفى الفروانية عصر أمس إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته ليتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي تمهيدًا لإجراءات الدفن“.

يشار إلى أن رجل الأمن المتوفى يعمل في الإدارة العامة لمباحث السلاح.

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