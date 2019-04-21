الدبور – دكتورة في علوم القرآن من السعودية، وتماشيا مع السعودية الجديدة، سعودية بن سلمان، سعودية المناشير و الإنفتاح، قالت إنها مع مبدأ الأم البديلة، وسأنجب بفلوسي، وستحمل إمرأة عني كل التعب، وتأخذ أجرها.

و قالت المدربة السعودية في مجال الإبداع سمية إبراهيم الناصر، إنها مع مبدأ ”الأم البديلة“ وهو أن تحمل امرأة مكان أخرى وذلك بوضع ”البويضة“، في جسد امرأة أخرى تُكمل المهمة بالحمل والإتيان بالطفل.

وأضافت الناصر الحاصلة على دكتوراة في التفسير وعلوم القرآن والمقيمة في أمريكا، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج ”The Plane“، الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد على قناة atv، أنها لديها الخطة لفعل ذلك حيث تحتفظ ببويضاتها لفعل ذلك في المستقبل.

وردًا على ما قاله صالح الراشد، بأن هذا اختلاط انساب، قالت إن هذه المرأة التي ستحمل بدلًا عنها مثل الفرن، تؤدي مهمة أو بمعنى أشمل تطبخ مقابل حصولها على أموال.

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وأكدت سمية الناصر، أنها ستكون ”الأم“، وليست المرأة التي حملت لأنها أخذت مقابل تعبها مالًا.

وأشارت إلى أنها لم يقع اختيارها على امرأة من بلد بعينها، كونها لا تفكر في هذه النقطة، ولكنها ستختار لها مواصفات معينة فلابد أن تأكل وتشرب جيدًا، مؤكدًة أنها لايهمها ثقافتها، وأهم شيء الغذاء.

واتهمها صالح الراشد، بـ“الأنانية“، وأنها بأموالها تشتري امرأة تحمل وتنجب مثل كيم كارداشيان، فقالت ”الناصر“، كيف تسويني أنانية هذه المرأة ستأخذ أموالًا، ولا أعرف أن كيم، فعلت ذلك.