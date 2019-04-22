الدبور- فاشينيستا فلسطينية مع أبو كرش السعودي نشروا فيديو جريء أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، لهذه التركيبة الغريبة و لهذه الحركات الجديدة على المجتمع الفلسطيني و السعودي بنفس الوقت.

فقد أثارت الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات، الجدل بمقطع فيديو جريء ظهرت فيه برفقة زوجها، رجل الأعمال السعودي الشاب غيث العزب، حيث ظهرا في أحد الأماكن العامة، وهو يحملها بطريقة جريئة، كما افتعلا مشهدًا مثيرًا لا يعتاد عليه المجتمع العربي.

وانتقد متابعون، ظهور علا فرحات، بهذا الشكل الجريء، حيث تابع الدبور تعليقات النشطاء، فكتب أحدهم: ”مدري ليه السعودين يدشرون الأجنبية زيادة لاخذوها مدري يطقطق مو ماخذ الوضع جد ولا وش السالفة شعب عجييب“، وتابع آخر: ”الله يسترنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض“، وأتم ثالث: ”اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا“.

وأكد متابع أن مثل هذه الزوجات لا تدوم ويكون مصيرها الانفصال، فكتب قائلًا: ”معروفة هذي الزوجات، ما تدوم نسأل الله السلامة، لأنها تفتقد لمقومات الزواج الناجح“.

بينما إعترض ناشط على كلمة سعودي، وقال هو فلسطيني متجنس، وهي فلسطينية تربت في كندا.

بينما اعترض ناشط على كرش السعودي والحركات التي يقوم بها، فقال هذه الحركات بعد ما تتخلص من كرشك يا أبو كرش.

واحتفلت الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات بزواجها من رجل الأعمال السعودي غيث العزب في حفل عائلي أمام البحر في دبي بعد إعلانها عقد قرانها في نوفمبر الماضي.

ونشرت الفاشينيستا الشهيرة فيديو عبر صفحتها في ”إنستغرام“ تستعرض فيه جمال فستان زفافها الذي تكوّن من عدّة طبقات منفوشة من التل بشكل أنثوي.