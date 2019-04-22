الدبور – ظهرت فتاة عارية الصدر في برنامج للأطفال في تلفزيون سوريا الأسد الحكومي.

و عرض التلفزيون السوري الأحد، إحدى حلقات مسلسل ساسوكي، لتظهر خلال عرض الحلقة فتاة بالغة عارية الصدر.

ومع إنشغال الحكومة بمحاربة الشعب وتهجيره، إنشغل مقص الرقيب عن مراجعة برامج الأطفال على الأقل، وبثت المشهد كما هو، وظهرت الفتاة عارية الصدر تماما للأطفال، المشهد الذي صدم المشاهدين وتم تداوله بشكل واسع في وسائل التواصل الإجتماعي.

مما دعى التلفزيون إلى تقديم إعتذار عن إنشغاله بأمور أهم، وعدم حذف المشهد الذي أزعج الجميع.

ونشرت الفضائية السورية على موقعها في فيسبوك بيانًا رسميًا أقرت فيه بالخطأ الذي وقع، الأحد، خلال عرض المسلسل الكرتوني الشهير ساسوكي.

وقالت الفضائية السورية، في بيانها ”إنه وبعد مراجعة ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول مرور أحد المشاهد السيئة ضمن مسلسل الكرتون ساسوكي، تأكدت القناة أن الخطأ قد حصل فعلًا“.

وأضاف البيان، ”لذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين لأننا قد أخطأنا، والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجب علينا القيام به“.

وأكدت إدارة الفضائية السورية (التلفزيون الرسمي)، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المقصّرين، والعاملين في قسم رقابة البرامج لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى، مشيرة إلى أنها لن تبحث عن أعذار ومبررات، فنحن كإدارة نقرّ بالخطأ الفادح وإن كان غير مقصود“.

وقال ناشط يجب قصف قسم المراقبة في التلفزيون بالبراميل المتفجرة ليكونوا عبرة.