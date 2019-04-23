الدبور- في الكويت تم إختطاف فتاتين إلى دولة خليجية مجاورة وهي السعودية عبر منفذ السالمي الحدودي، بمساعدة عسكري كويتي قام بتزوير هوية المختطفات.

و ضبطت السلطات في الكويت عسكريًا وأحالته للنيابة العامة؛ لاتهامه بتمكين خليجي من تهريب ابنتيه بطريقة غير شرعية إلى دولة مجاورة، وفق ما ذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وذكرت الصحيفة المحلية أنّ ”هذا العسكري قام بتزويد الأب ببطاقتين مدنيتين تخصان أخريين، واستطاع الأب بهاتين الهويتين غير الحقيقيتين إتمام الجريمة“.

وأشارت إلى أنّه ”تم ضبط العسكري أثناء دوامه الرسمي، حيث تمت مواجهته بما أسفرت عنه التحريات، فأقر واعترف بأنه زود الأب ببطاقتين مدنيتين لمواطنتين، رغم أن الفتاتين خليجيتان يعتقج إنهما من السعودية، كما قام بتوصيل الأب بنفسه إلى منفذ السالمي وأشرف على إنهاء إجراءات خروجهم“.

وكانت سلطات دولة مجاورة قد أرسلت تقريرًا إلى الكويت تضمن أن فتاتين خليجيتين دخلتا إلى الحدود، ولدى تواجدهما داخل غرفة التدقيق أبلغتا المدققات بأنهما اختطفتا من قبل الأب وأرغمتا على السكوت، ولكنهما أعربتا عن خشيتهما من أن تتعرضا لمشكلات، بحسب ”الأنباء“.

وأضافت الصحيفة أنه ”فور تلقي التقرير الأمني تبين أن الفتاتين غادرتا بهويتي مواطنتين، فتم إجراء المزيد من التحريات وضبط صاحبتي الهويتين اللتين اعترفتا بأن العسكري أخذ منهما هويتيهما دون أن تعلما ما سيفعل بهما“.