الدبور – الممثل علي ربيع الذي يضحك الناس كمهنة، طرد زوجته وابنته الرضيعة من المنزل، بناء على طلب امه، كما قالت طليقته التي إنفصلت عنه رسميا، وتطالبه بحقوقها الشرعية، وفضحته أمام جمهوره.

الشابة المصرية “ندى محمود” طليقة ممثل “مسرح مصر”، “علي ربيع” قررت مؤخرًا رفع أكثر من دعوى قضائية ضده من أجل الحصول على نفقتها ونفقة ابنتها.

و سوف تطالب كذلك بتوفير مسكن مناسب لها وابنتها بعد انفصالها عن الممثل رسميا، ورفضها التنازل عن حقوقها الشرعية عقب طرده لها من منزلهما.

وكانت “ندى” قد أعلنت عن نشوب خلافات بينها وبين “ربيع” وكتبت من خلال حسابها على فيسبوك :” أمك ثم أمك ثم أمك.. وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة”.

وأعادت “ندى” مشاركة هذا المنشور عبر “إنستغرام”، وكتبت تعليقا قالت فيه: “أنا خصيمة أي أحد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليّ تأثير سلبى في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقى أمام الله.. إليك فوضت أمرى يا الله وأنت خير وكيل”.

وقامت “ندى” بحذف جميع صورها مع ربيع، كما قامت بإلغاء متابعتها له من خلال حسابها على تطبيق إنستغرام.

يُذكر أن الممثل المصري الشاب “علي ربيع” تزوج من “ندى محمود” في أواخر عام 2017، في حفل زفاف أقيم وسط سرية تامة وبحضور عدد قليل من النجوم.

واستقبل الثنائي مولودتهما الأولى “مليكة” مؤخرا، وحرص “ربيع” طوال الوقت على إخفاء زوجته عن أعين الإعلام.