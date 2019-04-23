الدبور – بعد مصيبة الدب الداشر ولي عهد السعودية بن سلمان، الذي إنقلب على عائلته ووصل لكرسي الحكم، وابتلئ به الشعب السعودي لخمسين سنة قادمة كما بشر شعبه في إحدى مقابلاته.

حتى وصلت مصيبة جديدة عليهم وهي التمساح الداشر في الشوارع.

فقد أثار تمساح ضل طريقه فيما يبدو، الذعر في شوارع ”حوطة بني تميم“ التابعة لمنطقة الرياض، ما استدعى تدخل دورية أمنية تمكنت من السيطرة عليه.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، تمساحاً متوسط الحجم على رصيف طريق عام يقول مدون سعوديون إنه طريق الملك عبدالله في ”حوطة بني تميم“.

وحقق مقطع الفيديو تداولا لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل تنوعت بين الاستغراب من وجود حيوان مائي في بيئة صحراوية، وبين مطالب بمنع تربية الحيوانات المفترسة في المنازل بعد افتراض أن التمساح قادم من أحد المنازل.

وقال مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ إن رجال الأمن الذين حضروا للموقع، حاصروا التمساح وسيطروا عليه من خلال ربطه بحبل، دون أن يتضح إلى أي جهة سيتم نقله.

ولم تعرف الجهة التي قدم منها التمساح، لكن اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة أمر شائع في غالبية دول الخليج. شاهد هنا:

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