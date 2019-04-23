الدبور – كأنك في ساحة حرب في الكويت، تعرضت سيدة كويتية لإعتداء على سيارتها بتكسير زجاجها و إلاق قنبلة مولتوف داخلها مما أدى إلى حرقها بالكامل.

وحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن صاحبة السيارة لم تعرف الأسباب التي تقف وراء استهداف سيارتها ولم تتهم أحدًا بالواقعة.

وقال شقيقها، الذي تقدم ببلاغ للنيابة العامة، إنه ”ليس لشقيقته أي أعداء، لذلك هي ترفض اتهام أي شخص“.

وأضاف أن سيارة شقيقته كانت متوقفة أمام منزله عندما تعرضت لكسر الزجاج الجانبي، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت أمام أبناء شقيقته.

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واتهم شقيق السيدة مجهولًا بارتكاب الجريمة، وقال إن الجاني ”هرب بمركبته البيضاء التي كانت بلا لوحات إلى جهة غير معلومة“.

وكان فريق أمني توجه إلى موقع الحادث لرفع الآثار وأخذ بقايا عبوة المولوتوف التي استخدمت، والتي ربما يكون الجاني ترك عليها بصمات دالة عليه.

ووجه وكيل نيابة منطقة الأحمدي بتصنيف القضية باعتبارها جناية وبمسمى حريق عمد.

وقال مصدر امني، ان رجال المباحث وبمجرد أن وصل إليهم ملف القضية قاموا بإجراء تحريات واسعة عن ملابسات الحادثة بحثًا عن كاميرات قريبة من محل الواقعة لتحديد المركبة بشكل دقيق تمهيدًا لضبط المتهم.