الدبور – نشر الإعلامي القطري جابر الحرمي فيديو لمعتقل سعودي في سجون النظام، وعلق عليه بقوله:

هؤلاء .. هم الذين يعتقلون في # السعودية_الجديدة .. في حين يتم تكريم الراقصات والممثلات .. د.فهد السنيدي معتقل منذ سبتمبر 2017 ضمن الدفعة الأولى من المعتقلين ..

ونشر فيديو قصير للدكتور فهد السنيدي المعتقل منذ سبتمبر ٢٠١٧.

وكانت قد وجَّهت النيابة السعودية تهماً متعلقة بـ”الإرهاب” إلى الإعلامي السعودي فهد السنيدي، بعد محاكمته في سبتمبر العام الماضي.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن المحكمة الجزائية المختصة شرعت في محاكمة مذيع شهير، بعد مرور عام على اعتقاله.

ونشر حساب “معتقلي الرأي”، الذي يُعنى بأخبار المعتقلين في السعودية، تغريدة قال فيها: “تأكد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) عقدت اليوم جلسة سرية للإعلامي الدكتور فهد السنيدي، والنيابة العامة وجهت ضده عدة تهم فضفاضة، على رأسها ما سمته (التحريض وإثارة الرأي العام)، مطالبة بعقوبات (مشددة)!”.