الدبور – المرأة الخارقة في الكويت ضربت رجال طول وعرض ومضت في طريقها، وتقدم الرجل بشكوى للشرطة بعد تعرضه للضرب من المراة الحديدية، فما قصتها؟

حيث اتهم مواطن كويتي وصديقه امرأة بضربهما في أحد شوارع منطقة الجهراء، ولاذت بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وأبلغ الشابان رجال الأمن بأن امرأة تقود مركبة يابانية استوقفتهما في الشارع، وقامت بضرب أحدهما، بعدما أمطرته بوابل من السب والشتائم.

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وأضاف أنه عندما ترجل الآخر لمساندة صديقه نال نصيبه أيضاً من الضرب والسب، ثم قامت بتهديدهما بالأذى قبل أن تنطلق هاربة على متن سيارة حمراء، ولم يستطيعا فعل شيء لها سوى تسابقهما لتسجيل أرقام لوحة سيارتها، وقالا إنها تتحدث اللهجة الكويتية وغالباً مواطنة، ولم يدليا بسبب ما حدث لهما.