الدبور – المرأة الخارقة في الكويت ضربت رجال طول وعرض ومضت في طريقها، وتقدم الرجل بشكوى للشرطة بعد تعرضه للضرب من المراة الحديدية، فما قصتها؟

حيث اتهم مواطن كويتي وصديقه امرأة بضربهما في أحد شوارع منطقة الجهراء، ولاذت بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وأبلغ الشابان رجال الأمن بأن امرأة تقود مركبة يابانية استوقفتهما في الشارع، وقامت بضرب أحدهما، بعدما أمطرته بوابل من السب والشتائم.

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وأضاف أنه عندما ترجل الآخر لمساندة صديقه نال نصيبه أيضاً من الضرب والسب، ثم قامت بتهديدهما بالأذى قبل أن تنطلق هاربة على متن سيارة حمراء، ولم يستطيعا فعل شيء لها سوى تسابقهما لتسجيل أرقام لوحة سيارتها، وقالا إنها تتحدث اللهجة الكويتية وغالباً مواطنة، ولم يدليا بسبب ما حدث لهما.

وأمر محقق المخفر بضبط السيدة وإحضارها للاستماع إلى إفادتها وكشف أسباب اعتدائها بالضرب على الشابين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص القضية المسجلة بحقها من قبل الشاكيين.بحسب صحيفة “الراي” الكويتيةوفي حادثةٍ أخرى، دهست مواطنة كويتية قادت سيارتها عكس السير، عسكريا منعها من مخالفة القانون وإنقاذ حياتها، كما صدمت دوريته وتطاولت عليه بالسبّ والشتم، وتمت السيطرة عليها، وتبيّن أنه صادر بحقها أمر منع سفر بسبب إضرارها بسمعة البلاد.

وفي وقت اقتاد فيه الأمنيون المرأة إلى أحد المخافر لتسجيل قضية بحقها وإحالة سيارتها والدورية إلى الجهات المختصة، حضر فنيو الطوارئ الطبية ونقلوا العسكري المدهوس إلى المستشفى الأميري، وبفحصه وجد أنه أصيب في رجله.