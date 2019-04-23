الدبور – كل ما ينقصنا في الوطن العربي، بعد وصول جميع الاوطان إلى مرحلة الكمال في كل شيئ، هو إختيار ملكة جمال لهذا الوطن.

هذا ما قاله ناشط بعد تنظيم مسابقة لملكة جمال سلطنة عمان، التي جاءت تقريبا في نفس وقت تنظيم مسابقة ملكة جمال فلسطين، فأصبح لفلسطين ملكة جمال ولم تستطع أن تحصل لشعبها على وطن مستقل.أما في سلطنة عمان فقد أثارت ملكة جمال السلطنة الكثير من الضجة في وسائل التواصل الإجتماعي، وعلق النشطاء بقوة على إختيار الفتاة، في بلد محافظ متمسك بدينه وتقاليده، ويعتبر من الدول القليلة التي لا تنجر لما ينجر إليه غيرها من تقليد أعمى للدول الغربية.