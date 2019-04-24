الدبور – إعلامي وناشط حقوق يمني نشر تغريدة لسها الدبور، يحذر فيها الشعب السوداني مما يخطط له شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي بن زايد، و الدب الداشر ولي عهد السعودية بن سلمان، من مستقبل السودان، ومن سيحكم البلد.

واستغرب الإعلامي اليمني أسعد الشرعي في تغريدته، أنه بعد كل هذه الثورة السودانية الكبيرة و التضحياتـ تختار دولة المؤامرات العربية و دولة المناشير، رجل من البيئات القذرة كما وصفه، وهو طه عثمان، ليجكم الشعب السوداني العظيم.

ونشر الشرعي فيديو له مع فتاة في إحدى الدول الأوروبية، ولم تتضح شخصية الفتاة التي معه للدبور.

وقال الشرعي في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “تخيلوا !!! بعد الثورة الإسطورية للشعب السوداني والتضحيات الجسيمة التي قدمها تأتي ⁧ # السعودية و⁩ ⁧ # الإمارات⁩ لتدفع بمثل هذا الزول الطرطور كي يصبح رئيساً لـ # لسودان. طه عثمان من فصيلة الحفتريات والدحلانيات التي تتكاثر في البيئات القذرة . حذاري يا شعب السودان .”

تخيلوا !!!

بعد الثورة الإسطورية للشعب السوداني والتضحيات الجسيمة التي قدمها تأتي ⁧#السعودية و⁩ ⁧#الإمارات⁩ لتدفع بمثل هذا الزول الطرطور كي يصبح رئيساً لـ #لسودان.

طه عثمان من فصيلة الحفتريات والدحلانيات التي تتكاثر في البيئات القذرة .

حذاري يا شعب السودان . pic.twitter.com/mktr25Dmv0 — أسعد الشرعي (@AAlshareey) April 24, 2019

وعلق النشطاء على التغريدة بردود فعل مختلفة، حيث قال ناشط ما نصه:مع الاسف هذه النوعيات من البشر يدفع بها الى صدارة المشهد . ولكن الرهان على وعي الشعب السوداني الذي لن تنطلي عليه هذه الالاعيب . فسراق الثورات هم دائماً بالمرصاد لاستغلال اي ثغرة للتسلق والصعود على اكتاف الثوار .

وقال آخر ساخرا ما نصه:يا استاذ اسعد انت فاهم الموقف غلط خاااااالص خاااالص … يعني بالله لو واحد شريف كان مسك منصبه هذا

أما ناشط أخر فاعترض وقال ان الشعب السوداني هو من سيقرر، حيث قال ما نصه:يا جماعة كفوا استهتاركم قليلا.. هناك ملايين الان ستقرر من يحكم ومن يعدم ومن يسجن.. ساعدونا بالهتاف والموية الباردة