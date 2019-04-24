الدبور – القطة التي يخشاها الدب الداشر، هي قطة تركية شوهدت في فيديو إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي.

وحسب الفيديو الذي لسعه الدبور، تظهر القطة في معركة شرسة لم تستغرق ثواني مع ٦ كلاب متوحشة في أحد شوارع .

وحسمت القطة في مشهد استثنائي، المواجهة ضد الكلاب الستة، لصالحها.

وتسببت القطة في جعل الكلاب تركض بعيداً عنها، هرباً من بطشها.

 

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وعلق بعض النشطاء على الفيديو بأن هذه القطة التركية التي يخشاها ، ولو كانت بقرب القنصلية ربما لأنتقمت من عصابة ولي عهد التي أرسلها لقتل الصحافي السعودي المغدور جمال ، وتقطيعه داخل مقر القنصلية في إسطنبول بداية شهر أكتوبر من العام الماضي.

 