الدبور – القطة التي يخشاها الدب الداشر، هي قطة تركية شوهدت في فيديو إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي.

وحسب الفيديو الذي لسعه الدبور، تظهر القطة في معركة شرسة لم تستغرق ثواني مع ٦ كلاب متوحشة في أحد شوارع تركيا.

وحسمت القطة في مشهد استثنائي، المواجهة ضد الكلاب الستة، لصالحها.

وتسببت القطة في جعل الكلاب تركض بعيداً عنها، هرباً من بطشها.

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وعلق بعض النشطاء على الفيديو بأن هذه القطة التركية التي يخشاها الدب الداشر، ولو كانت بقرب القنصلية السعودية ربما لأنتقمت من عصابة ولي عهد السعودية التي أرسلها لقتل الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي، وتقطيعه داخل مقر القنصلية في إسطنبول بداية شهر أكتوبر من العام الماضي.