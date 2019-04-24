الدبور – الكويت أفرجت عن معلم أردني الجنسية، كان قد أوقف من قبل الأمن بعد الشكوى التي قدمت ضده من قبل طالب قام المعلم بضربه وكسر سنه، في مخالفة صريحة لقوانين الكويت في حماية الاطفال، وقانون منع الضرب.

حيث أخلت نيابة العاصمة الكويتية سبيل المعلم الأردني بكفالة مالية قدرها ١٠٠ دينار كويتي (234 دينار اردني) ، بعد ان وجهت له تهما تتعلق بالضرب ومخالفة قانون حماية الطفل.

واتهم المعلم بضرب طالب بالصف التاسع وكسر سنه في إحدى مدارس ضاحية عبدالله السالم بالعاصمة الكويتية.

وجاء اخلاء سبيل المعلم بعد انكاره للتهم ، مؤكدا أنه لم يقصد ضرب الطالب بل حاول سحب مطارة الماء من يده الأمر الذي أدى لارتطامها بفكه وكسر نصف سنه.

وأشار المعلم في أقواله إلى أن قيامه بسحب المطارة من يد الطالب جاء لصالحه بعدما حاول نهيه أكثر من مرة عن الشرب من أجل التركيز والاستفادة خلال الحصة الدراسية، وأن إصابته بها جاءت نتيجة تجاذب المطارة فيما بينهما.

المدرس يشد و الطالب يشد، المدرس صمم على أخذها و الطالب صمم على الشرب، وأدت الحادثة إلى كسر سن الطالب.

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