الدبور – لم يكن يعلم مواطن من الكويت أن رسالة نصية أراد أن يفش بها غليله، أن تكلفه 2000 دينار كويتي، أي ما يعادل أكثر من 6 ألاف دولار أمريكي.

حيث الزمت محكمة الجنح في الكويت مواطنا بدفع مبلغ ألفي دينار لطليقته، وذلك تعويضا لها عما بدر منه من إرسال رسائل تتضمن عبارات سب منافية للآداب عن طريق الهاتف النقال.

تعود الوقائع إلى قيام المتهم بسب طليقته، كما أرسل إليها رسائل هاتفية تضمنت عبارات سب منافية للآداب والحث على الرذيلة، بقصد الإيذاء.

وتولت المحامية نهى الريس الدفاع عن المجني عليها، وتقدمت بشكوى للمحكمة بتعرض موكلتها للإساءة عن طريق الهاتف، وترافعت المحامية شفاهه أمام المحكمة حيث أكدت قيام المتهم بارتكاب الواقعة بقصد الإساءة وتحريض مطلقته على الفجور والرذيلة.