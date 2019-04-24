الدبور – منتخب قطر تغلب على جميع محاولات التجسس عليه في الإمارات,

هذا ما كشف عنه المدير الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم، الإسباني “فيليكس سانشيز”، وشرح تفاصيل خطته لإخفاء خطة “العنابي” أمام منتخب الإمارات، في كأس آسيا 2019، خوفا من تجسس أصحاب الأرض.

وتحدث “سانشيز”، خلال فيلم وثائقي بثه “التلفزيون العربي”، حمل عنوان “صنع في قطر”، عن تفاصيل مباراة الدور نصف النهائي، التي جمعت بين المنتخبين القطري ونظيره الإماراتي، صاحب الأرض والجمهور.

وأكد المدرب الإسباني أنه أخفى الخطة التكتيكية للمنتخب القطري أمام نظيره الإماراتي، وقام بتغيير مكان قاعة اجتماعه بلاعبيه على وجه السرعة، خوفا من كاميرات المراقبة التي قد تكون أبوظبي زرعتها في غرفة خلع ملابس “العنابي”.

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وتعرض منتخب قطر وجماهيره إلى حملة تضييق ممنهجة منذ صافرة بداية انطلاق البطولة القارية، عبر منع الجماهير من مؤازرة “العنابي”، وعدم السماح لوسائل الإعلام القطرية بتغطية أطوار البطولة القارية.

وسحق المنتخب القطري نظيره الإماراتي، بنتيجة 4-0، في مباراة دور نصف النهائي، قبل أن يواجه نظيره الياباني في المباراة النهائية ويتغلب عليه ويتوج بكأس آسيا، للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت دول الإمارات والسعودية والبحرين فرضت حصارا على قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، بزعم دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة.