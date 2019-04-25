الدبور – في اول حادث قتل بسبب قيادة المرأة في السعودية، دهست إمرأة والدتها بواسطة سيارتها، عندما دخلت عليها في فناء المنزل.

و توفيت سيدة ستينية، مساء أمس، بعد أن تعرضت للدهس من قبل مركبة كانت تقودها ابنتها داخل فناء المنزل بمدينة جازان السعودية، وفق ما أوردته صحيفة ”سبق“ المحلية.

وقال متحدث الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، إن ”غرفة العمليات تلقت مساء الأربعاء بلاغًا من مواطنة يُفيد بتعرض امرأة للدهس داخل ساحة منزل في مخطط (5) بمدينة جازان“.

وتابع: ”على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى الحياة الوطني لتلقي العلاج“، إلا أنها فارقت الحياة.